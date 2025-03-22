Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede, Ukrayna savaşı konusunda Rusya'ya "tam destek" verdiklerini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim ve Şoygu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya geldi.

Şoygu, Kim'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kaleme aldığı bir mektubu iletti.

Kim ise görüşmede, Ukrayna savaşı konusunda Rusya'ya "tam destek" verdiklerini ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasında özellikle savunma alanında stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.