Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin'in başkenti Pekin ziyaretinden fotoğraflar, geziye kızı Kim Ju Ae'nin de katıldığını gösteriyor.

BBC’nin haberine göre Kim, daha önce "muhtemel halefi" olarak tanınan kızıyla birlikte şehrin demiryolları istasyonunda inerken görülüyor.

Kuzey Kore lideri, Çin'de bugün “Zafer Yürüyüşü” törenine katıldı. Merasimde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle aynı ortamdaydı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'deki askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte yer aldı.

Kim, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit törenine Pyongyang'dan özel zırhlı treniyle gitti.

Kızı ise resmi yetkililer ve korumalar tarafından karşılanan babasının arkasında beklerken görüntülendi.

Kim Ju Ae daha önce Güney Kore istihbaratı tarafından babasının "muhtemel halefi" olarak nitelendirildi.