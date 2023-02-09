Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin açtığı yaraları birlikte sarmak için “Yanındayız TÜRKİYE” sloganıyla başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada “Kampanyaya nakdi ve ayni yardımlarıyla destek olan Kıbrıs Türk halkı büyük bir dayanışma örneği sergiliyor” denildi.

-Tasnif ve paketleme işlemleri sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ulaştırılan insani yardım malzemelerinin tasnif edilerek paketlendiği ifade edilen açıklamada, gıda, ilaç, kullanılmamış battaniye ve kıyafet gibi bağışların Türkiye’ye bir an önce ulaştırılabilmesi için Kızılay gönüllüleri ile hummalı bir çalışma yürütüldüğü dile getirildi.

-Yeni tekstil ürünlerine ihtiyaç var

AFAD ve Türk Kızılay’ından yapılan açıklamalara göre depremzedeler için ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara çağrı yapılarak “ikinci el” kıyafetlerin tasnif ve temizliklerinin sağlanmasının operasyonel olarak güç olduğu kaydedilerek, kullanılmamış battaniye, kışlık kıyafet ve ayakkabı gibi ürünleri göndermelerinin daha uygun olacağı ifade edildi.

-Kan bağışı transferi mümkün değil

Kan bağışı konusunda da gönüllü kan bağışçılarından yoğun talep geldiği belirtilen açıklamada “Ülkemiz koşullarında ülkelerarası kan transferi teknik olarak mümkün olmadığından, yapılacak kan bağışlarının Türkiye'ye gönderilemeyeceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz” denildi.

-Yardımlar depremzedelere nasıl ulaştırılacak?

Açıklamada kampanya çerçevesinde elde edilecek nakdi bağışlar ve toplanacak ayni yardımların ivedi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızlayı'ndan Türk Kızılay'ına şartlı bağış olarak teslim edileceği ifade edildi.

-Nasıl bağış yapılabilir?

Kampanyaya; online bağış, EFT/havale ve SMS yoluyla ya da şubelere yapılacak nakdi veya ayni bağışlarla destek olunabileceği dile getirilen açıklamada detaylı bilgi için www.kktkizilayi.org’nin ziyaret edilebileceği ya da +90 (392) 227 24 25numaralı telefonun aranabileceği dile getirildi.

Kampanyaya Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı web sayfası https://kktkizilayi.org/bagis-online veya "Gönülden Bağlıyız Biz" platformu https://www.gonuldenbagliyiz.biz üzerinden online olarak bağış yapılabileceği de ifade edilen açıklamada SMS yoluyla destek için, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden DEPREM yazıp “4142”ye SMS göndererek tek seferde 100 TL’lik bağışta bulunabileceği belirtildi.

Nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar, Euro ve sterlin hesap numaralarına EFT/havale yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu hesap numaraları verildi:

“Türk lirası hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26

Banka: Ziraat Bankası

IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08

Dolar hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

Euro hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

Sterlin hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu

[email protected]

+90 (392) 227 24 25”