Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurtarma, sağlık ve yardım malzemeleri ile çocukların ailelerini ulaştıracak uçağın Adıyaman havaalanına indiğini kaydetti.

Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli vatandaşlarım; kıymetli halkım;

Aklımız da fikrimiz de anavatanımızda ki gelişmelerdedir. Büyük bir acı, büyük bir felaket içerisindeyiz.

Bu felaket ülkemize de yansımıştır, çünkü çocuklarımız, canlarımız şu anda orada.

Cumhurbaşkanlığımız, hükümet ve tüm devlet kadrolarımızla birlikte gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Az önce, kurtarma, sağlık ve yardım malzemeleri ile çocuklarımızın ailelerini ulaştıracak uçak Adıyaman Havaalanı'na inmiştir.

Hem Türkiye vatandaşları hem kendi vatandaşlarınımızla ilgili gelişmeleri doğru aktarmak için ince eleyip sık dokumak zorundayız.

Resmi makamlar dışında doğru olmayan birçok açıklama bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Doğruluğu belli olmayan bu açıklamalara itibar etmemenizi siz değerli halkımdan rica ediyorum. Bu bağlamda resmi olarak da tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Öncelikle arama ve kurtarma anlamında zamanla yarışılıyor.

Büyük bir üzüntü, sonsuz bir umut içindeyiz. Çocuklarımızdan gelecek iyi haberleri aktaracağımızı umut ediyorum.

Türkiye’deki büyükelçilik ve konsoloslarımız şu anda oradaki gelişmelerle ilgileniyor.

Farklı kanallardan gelen ve doğru olmayan haberlere itibar etmeyiniz.

Yeni gelişmelerle ilgili Türkiye’mizin her makamı ile yakın temas içerisindeyiz.”