Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.

Enflasyonla mücadelenin yanı sıra 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerleri tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, yıl sonu itibariyle finans çevrelerinin ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın atacağı adımların makroekonomik görünüm ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, söz konusu veriler iş gücü piyasasının soğumasına karşın hala gücünü koruduğuna işaret etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin Fed'in ilk faiz indiriminden bu yana yaklaşık 100 baz puan yükseldiğine ve bankanın da toplamda bu sene 100 baz puan indirim yaptığına dikkati çeken analistler, piyasalardaki bu fiyatlamanın bankanın enflasyonla mücadelesinde başarılı olup olmayacağına yönelik soru işaretlerinden kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.

Analistler, politika faizi ile tahvil faizleri arasında genellikle pozitif bir korelasyon olduğunu hatırlatarak, tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların yakından takip edileceğini ifade etti.

Dolar endeksi kapanışta yüzde 0,1 düşerek 108,1 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yatay seyir izliyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselerek 2 bin 634 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde bir önceki kapanışa paralel 2 bin 633 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,5 değer kaybederek 72,7 dolara düşmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 72,8 dolar seviyesinden bulunuyor.

New York borsasında dün bu gelişmelerle Nasdaq endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,0,4 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün de tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bugün bütün Avrupa borsaları yeniden açılacak.

Asya pay piyasalarında, yeni günde Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yenindeki zayıflık ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına yönelik beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.

Ülke para birimindeki seyir yetkililerin de odağında yer alırken, Maliye Bakanı Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada yendeki harekete ilişkin "Japon hükümeti aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama sonrası yende sınırlı da olsa toparlanma görülürken dolar/yen paritesi 157,7 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri geride bırakarak yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Analistler, Tokyo TÜFE'nin içinde bulunulan aya yönelik bilgi vermesi ve Japonya'nın en büyük şehrinin ölçümleri olması sebebiyle yakından takip edildiğini kaydederek, güçlenen Tokyo enflasyonunun ülkedeki makroekonomik durum hakkından öncü bilgi sağladığını ifade etti.

Ülkede kasım ayına yönelik işsizlik oranları ise yüzde 2,5 ile beklentilere paralel seyrederken, aynı döneme ilişkin sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 azalışla öngörülerden daha az geriledi.

Kasım ayı perakende satışlar aylık yüzde 1,8 ve yıllık olarak yüzde 2,8'lik artışla tahminleri geride bıraktı.

Analistler kasım ayındaki kampanya dönemlerinin ülkedeki perakende satışları etkilediğini söyledi.

Öte yandan, Dünya Bankası, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti. Bankadan açıklanan raporda, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkede bugün açıklanan sanayi karları kasım ayında yıllık bazda yüzde 7,3 azaldı.

Güney Kore'de ise devam eden siyasal belirsizliklerin etkisiyle risk algısı yüksek kalmaya devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamladı.

Öte yandan, dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, TCMB dün yaptığı duyuruda, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

Bunlara ek olarak, Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Açıklanan takvime göre gelecek yılın ilk para politikası kararı ise 23 Ocak 2025'te verilecek.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,1594'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 35,2730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları