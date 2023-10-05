Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından yapılan araştırma, kurbağa ve semender gibi amfibi türlerinin yüzde 40'ından fazlasının iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Hastalıklar ve yaşam alanlarının tahribatı gibi nedenlerin amfibi türlerinin neslinin tükenmesinde rol oynadığı biliniyor. Ancak yapılan yeni araştırmayla, dünya genelindeki amfibiler için iklim değişikliğinin daha büyük risk olduğu belirlendi.

Araştırma kapsamında incelenen 8 bin 11 amfibi türünün yaklaşık yüzde 40'ının iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesi altında olduğu saptandı.

Araştırmada, ayrıca, bu hayvanların, vücuttaki sıcaklık ve nem seviyelerini düzenlemeye, dengelemeye yardımcı pul, kürk ve tüylere sahip olmadıkları için iklim değişikliği neticesinde artan sıcaklıklara kolay bir şekilde uyum sağlayamadığı belirtildi.

Araştırmanın başyazarlarından Jennifer Luedtke, amfibi türlerinin yok olmasını engellemek için hayvanların yaşam alanlarının korunmasının tek başına etkili ve yeterli olmayacağını kaydetti.

Araştırma yazarlarından Kelsey Neam de amfibilerin çevrelerindeki değişikliklere karşı oldukça hassas olduğunu ifade ederek, iklim değişikliği neticesinde meydana gelen deniz seviyesinin yükselmesi, orman yangınları, nem ve sıcaklıktaki değişimler, olumsuz hava koşulları gibi olayların, amfibiler için önemli üreme alanlarının kaybına da sebep olabileceğini ve bunun da ölümlerin artmasına yol açabileceğini söyledi.