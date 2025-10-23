KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman emlakçı Ewa Kunzel’in davasında dün bir duruşma daha gerçekleştirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nin 8 Ekim tarihindeki duruşmada, Kunzel’in tutuklanması sırasında elde edilen ve mahkemeye delil olarak sunulan birçok argümanı kabul etmeme kararı almasının ardından dün bir duruşma daha gerçekleştiğini yazdılar.

Gazete, dünkü duruşmada, Kunzel’in tutuklanması sebebiyle verdiği ifadeye odaklanıldığı ve polis Dimitra Stavru’nun ifadesinin dinlendiğini belirtirken savunma avukatının ise, Kunzel’in ifadesinin 11 Temmuz tarihinde, yani tutuklanmasından dört gün sonra alındığını ve hali hazırda mahkemece reddedilen belgelere dayandırıldığını vurguladığını aktardı.

Kunzel’in avukatı, müvekkilinin ifadesinin reddedilmesi talebinde bulunduğunu, iddia makamının ise ifadenin belgelerden bağımsız olduğu iddiasıyla ifadenin kabul edilmesini istediğini belirten gazete, Rum yargıç Nikolas Yeorgiadis’in ise, gerekli ictihat incelemesi yapılmasının ardından kararın açıklanacağını vurguladı.

Haberde, bir sonraki duruşmanın 31 Ekim tarihinde yapılacağı ve Kunzel’in o tarihe kadar tutuklu kalmaya devam edeceği de belirtildi.