(Kamalı Haber)- Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanını kundaklayarak, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldukları iddia edilen Ürdünlü Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ,Illias El-Ghazalı ve suçla bağlantılı tutuklanan binanın sahibi Mustafa Tutar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil mahkemede olguları aktararak, ek süre istedi.

Şengil, zanlıların “Adam Öldürme, Kundaklama, Binalardaki Eşyaları Ateşe Verme ve Ağır Yaralama” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanını 23 Ekim 2024 tarihinde saat 03:00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanıcı madde dökerek, kundakladıklarını söyledi. Polis, zanlıların yangın sonucu apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın vefat ettiğini, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 30 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Polis memuru, birçok kamera görüntüsü temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların ikinci kez mahkeme çıkarılarak, 7 gün daha ek süre alındığını belirtti.

Polis, zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’ye ait ilk etapta bir adet cep telefonu bulduklarını, daha sonra gizlediği ikinci telefonu da bularak, emare aldıklarını söyledi. Polis, Tutar’a ait de 2 adet cep telefonunu da emare aldıklarını, tüm telefonlarda DATA İncelemesi yapılacağını açıkladı. Polis, olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan kamera kayıt cihazının üzerinde yapılan incelemede Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ‘ye ait parmak izi tespit ettiklerini belirtti. Polis, bulunan kamera cihazının büyük bir kısmının çözüldüğünü, zanlılarla ilgili bulgular elde edildiğini söyledi. Polis, olay mahalinde ve çevresinde toplam 7 adet kamera aldıklarını, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ,Illias El-Ghazalı’nin olayın yaşandığı apartmanda defalarca girip çıktığına dair tespitlerde de bulunduklarını belirtti. Polis, 15 ifade daha alındığını açıklarken, alınacak 16-17 ifade daha bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Tutar’ın 23 Ekim’de bir ifade verdiğini, ifadesinde suçu kabul etmediğini söyledi. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’nin evinde arama yapıldığını, yanan binada tespit edilen terlik izi ile zanlının evinden alınan terlik iziyle örtüştüğünü kaydetti.

Polis, zanlı Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’nin terlikler bulununca fenalaştığını söyledi. Polis, Elmughrabı’nin aracını ve telefonunu saklaması, sökülen kameranın üzerinde parmak izi çıkması, terlikler bulununca fenalaşması gibi olguların suçu işlemiş olabileceğine dair gösterge olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlı Elmughrabı’nin olaydan önce zanlı Tutar ile yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, adam öldürme suçuyla ilgili başlayan soruşturmamın seyrinin taammüden adam öldürme suçuna doğru ilerlediğini belirtti.

Polis, zanlı Tutar’a ait bölgede 3 adet aparman olduğunu, olayın yaşandığı apartman sadece Gana uyruklu şahısların kaldığını ifade etti.

Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Üç zanlının avukatı da süreye itiraz ederek, polise bazı sorulara sordu. Zanlı Tutar’ın avukatı, “Bir insan kendisine ait apartmanı yakar mı” sorusu üzerine polis, tahliye etmek için yakabileceğini, geçmişte kendi malını kundaklayan şahıslar olduğunu belirtti. Avukat benzer olayın yaşandığını ancak bir şahsın sigortadan para almak için kendi malını kundakladığını söyledi ve yakılan apartmanın sigortasının olup olmadığını sordu. Polis, bu hususu araştırdıklarını belirtti. Avukat, toplam kaç ifade alındığını da sordu. Polis, toplam 45 ifade aldıklarını söyledi.

Zanlıların avukatları, talep edilen sürenin uzun olduğunu belirterek, 3 günün yeterli olacağını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, adam öldürme gibi ciddi bir suçla ilgili bir soruşturma yürütüldüğüne vurgu yaparak, zanlıların 7 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.