ARUCAD öğrencilerinin Güz 2020 Dönem Sergisi açıldı

ARUCAD öğrencilerinin dönem boyunca dersleri kapsamında ürettikleri çizim, resim, heykel, cam, grafik tasarım, illüstrasyon, seramik, temel tasarım, fotoğraf, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dahil olmak üzere üniversitenin tüm alanları temsil ediliyor.

Sergideki çalışmalardan çok etkilendiğini belirterek konuşmasına başlayan ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın öğrencilere şöyle seslendi: “Bugün ARUCAD’ın, tüm öğrencileriyle birlikte tam bir sanat üniversitesi olduğunu gördüm. Çok değerli yeteneklerin var olduğunu gözlemledim bu sergide. Siz bu üniversitenin geleceğisiniz, biz değil. Siz bu üniversiteden mezun olup isim yaptığınız zaman ARUCAD’dan mezun oldum demeniz, bizim için en büyük gurur olacaktır.”

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, “Öğrencilerimizin güz dönemi yaptığı çalışmalardan oluşan sergiyi gezdiğimde büyük mutluluk duydum. ARUCAD’ı kurarken üzerinde durduğumuz önemli bir yola çıkış amacımız vardı; öğrencilerimizin bir yandan kuramsal bilgilerle donanırken diğer yandan da uygulama olanaklarını gerektiği gibi kullanabilmelerini sağlamak, bugün bu çalışmalarla bir kez daha amacımızdan sapmadan doğru adımlarla ilerlediğimizi gördüm. ARUCAD’ı tercih eden öğrencilerin bu kadar yetenekli olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Bu ortamın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD Öğrencilerinin Güz Dönemi Sergisi, geçen dönemki 28 farklı dersin öğrencilerinin projelerini içeriyor. Bu sergiyle bugün bir kez daha ARUCAD Ailesiyle gurur duydum. Teorik derslerin yanında uygulamalı atölye derslerinin önemini, üretimin ve tasarımın verdiği haz ve özgüveni öğrencilerimizin çalışmalarıyla bir kez daha gördük. ARUCAD olarak öğrencilerimizin tasarladıkları ve hayal ettikleri çalışmaları üretebilecek ortamı sağlamak en önemli amacımızdır. Mezuniyet sonrası ARUCAD öğrencilerimizi iş bulma sürecinde diğer mezunlardan bir adım öne atacak olan uygulama becerilerinin ürünlerini ve eserlerini gururla seyretmeye doyamadık. Öğrencilerimiz, akademisyen ve sanatçılarımız başta olmak üzere tüm ARUCAD Ailesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Pandemi kuralları çerçevesinde ziyarete açık olacak sergi, 8 Haziran tarihine kadar hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Girne Yeni Liman Çemberinde bulunan ARUCAD Atölyeler Binasında izlenebilecek.



