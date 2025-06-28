UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, dünyadaki çalkantılı gelişmelere dikkat çekerek, toplumsal birlik çağrısı yaptı.

Kıbrıs TV’de yayımlanan Kıbrıs’ta Sabah programına katılan Küçük, KKTC’de halkın kenetlenerek dünyaya örnek olabileceğini vurgulayarak, iç ve dış siyaset bağlantısının önem taşıdığını belirtti ve “Dünya artık teknolojinin etkisiyle küçük bir oda hâline geldi. Bu nedenle sadece kendi ölçeğimizdeki sorunlara odaklanmak yeterli değil” dedi.

Yaptığı açıklamada, Meclis’te 245 yasama çalışmasına imza attıklarını belirten Küçük, son dönemde çocuk hakları, dijital medya, sabıka kayıtlarının silinmesi, askerlik ve sigorta düzenlemeleri gibi kritik konularda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini de ifade etti.

YODAK çalışmalarına da değinerek, ilgili komitede hazırladıkları raporun pazartesi günü kürsüden okunarak süreci tamamlayacaklarını belirten Küçük, YÖDAK Başkanı Prof Dr. Aykut Hocanı ve ekibine katkıdan dolayı teşekkür etti.

Küçük ayrıca, “milli siyaset” anlayışının yalnızca dış politika ile sınırlı olmadığını da sözlerine ekledi.