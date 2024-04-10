UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bu yıl, Ramazan Bayramına maalesef Gazze’de İsrail askerlerinin masum sivillere karşı başlattığı vahşice saldırıların gölgesinde giriyoruz.



Gazze’de yaşanan insanlık dramının son bulması için dünya kamuoyunun daha fazla sessiz kalmaması gerekmektedir. Bir kez daha insanlık ayıbı olan bu saldırıları kınar, İsrail silahlı güçlerinin Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren insanlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralı olan Filistinli kardeşlerimize acil şifalar dilerim.

Küresel anlamda yaşanılan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde, insanlığa tarih boyunca acı, hüzün ve gerilemeden başka hiçbir şey getirmeyen savaş ve şiddet olaylarının son bulmasını dilerimHalkımızın mutlu ve refah yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, gelecek günlerin tüm İslam alemine barış, sağlık ve bereket getirmesini diler, tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım."