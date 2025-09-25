Rum yetkililer, Yunanistan’da küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığına Güney Kıbrıs'ta henüz rastlanmadığını, gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Politis gazetesi, Rum Veteriner Dairesi’nin, Yunanistan’da binlerce küçükbaş hayvanın itlafına yol açan çiçek hastalığı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını, Güney Kıbrıs’ta henüz hiçbir hayvanda bu hastalığa rastlanmadığını yazdı.

Habere göre, bir Rum Veteriner Dairesi yetkilisi, söz konusu hastalığın bulunduğu ülkelerden hayvan ithalatının yasaklandığını, kontrollerin Avrupa Birliği tarafından yapıldığını belirterek, Güney Kıbrıs’ta bu hastalığın henüz görülmediğini ancak iki yıl önce KKTC’de görüldüğünü iddia etti.

Rum “Kıbrıs Kırsallık Birliği” Genel Sekreteri Tasos Yapanis ise konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’a kıyasla en büyük avantajının, hayvanların otlaklarda değil kapalı meralarda tutulmaları olduğunu, bu sebeple söz konusu hastalığa yakalanma riskinin çok düşük olduğunu kaydetti.

Yapanis, hastalıklara ilişkin en büyük riskin, yasal yollarla ithal edilen etlerde değil, “Yeşil Hat üzerinden kaçak şekilde geçirilebilecek hayvanlarda olabileceği” iddiasında bulundu.

Gazete, söz konusu hastalığın insanlara bulaşmadığını, sadece hayvanları etkileyerek ekonomik kayıplara yol açtığını da aktardı.