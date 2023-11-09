Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş: “Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan varlığının artırılması, hayvansal üretimde kalitenin yükseltilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini amaçlıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında yürütülen “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, Devlet Üretme Çiftliklerinden temin edilen Asaf ırkı koyun ve Damaskus keçilerin dağıtımı yapıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bugün Bakanlık binasında noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlenen yararlanıcılara hayvanlarını teslim etti.

Bakan Çavuş, proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan varlığının artırılması, hayvansal üretimde kalitenin yükseltilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

-“Dağıtılacak hayvan sayısını 600’e çıkarmayı planlıyoruz”

Proje kapsamında, şu an Asaf ırkı koyun ve Damaskus keçilerin 22’şer baş olarak 7 aileye dağıtılacağını belirten Bakan Çavuş, programın pilot bölge olarak seçilen İskele ilçesi ve bağlı köylerinde başladığını ve 2023 yılında ülke geneline yaygınlaştırıldığını söyledi.

Çavuş, bu projeye devam edileceğini ve dağıtılacak hayvan sayısının 600’e çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Hayvanların bakım ve beslenmesi konusunda yararlanıcılara gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de verileceğini anlatan Çavuş, proje ile hem küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılacağını hem de hayvancılık sektörünün canlanmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

Çavuş, programın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için öneminden de bahsederek, küçükbaş hayvancılığın ülkede geleneksel tarım faaliyetlerinden biri olduğunu, hellim üretiminde küçükbaş hayvan sütünün büyük önem taşıdığını, küçükbaş hayvancılığın kırsal kesimde yaşayan insanların gelir kaynağı olduğunu ve küçükbaş hayvanların çevreye uyumlu olduğunu anlattı.

Küçükbaş hayvancılığın ülkede daha da geliştirilmesi için ileriki yıl ıslah çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekleyen Çavuş, programın başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekibine ve TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Programın ülkede kırsal kalkınma için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çavuş, programın sonuçlarının ülke ekonomisine ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.