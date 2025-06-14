UBP Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, İsrail’in Gazze, Suriye ve İran’a düzenlediği saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail ile yakın ilişkilerinin Kıbrıs Türk halkını da hedef haline getirdiğini savundu.

Küçük, Ortadoğu’daki bu gerilimin Kıbrıs’ı doğrudan etkileyebileceğini ve bölgenin askeri çatışmaların içine çekilme riski taşıdığını vurguladı.

Küçük, GKRY’nin İsrail ile geliştirdiği askeri ve stratejik iş birliğinin Kıbrıs’ın güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu süreçten olumsuz etkilenebileceğini dile getirdi.

UBP Milletvekili Küçük, Türkiye’nin garantörlük rolünün vazgeçilmez olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanması için etkin garantörlük mekanizmasının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Küçük, “Türkiye’nin garantörlüğü, bölgenin istikrarı açısından kritik bir unsurdur” dedi.

Küçük, bazı kesimlerin “sıfır asker, sıfır garanti” söylemleriyle barış ortamı yaratmaya çalıştığını ancak bunun gerçeklerden uzak bir yaklaşım olduğunu belirtti. Küçük, Türkiye’nin garantörlüğü olmadan Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanamayacağını ve bu tür söylemlerin büyük bir risk taşıdığını vurguladı.

Küçük, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Küçük, Filistin halkının yanında olduklarını ve her platformda haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.