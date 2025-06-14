Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabaha karşı İsrail’in İran’ın stratejik hedeflerine yönelik başlattığı hava harekatına misilleme olarak İran’ın İsrail’e füzelerle karşılık verdiğini ve bu saldırıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarından çıplak gözle izlenebildiğini belirterek, süreci titizlikle takip ettiklerini açıkladı.

Gelişmelerle ilgili açıklama yapan Tatar, bölgede yaşanan gelişmelerin askeri yetkililerle birlikte anlık olarak takip edildiğini ve değerlendirildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“İran’ın İsrail’e yönelik füzeleri KKTC semalarından çıplak gözle izlendi. Askeri yetkililerimizle gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının Türkiye Cumhuriyeti için stratejik ortaklığı ve Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs'ın güvenliği ve bekası için önemini bu gece yaşananlar bizlere bir defa daha gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteği, adamızda barışın ve huzurun teminatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın varlığı sadece ve sadece barış içindir. Halkımız müsterih olsun, bizler görevimizin başındayız.”