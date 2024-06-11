Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Kıbrıs davasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin yolunun Türk coğrafyasında açık olduğunu söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Küçük şunları kaydetti;

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara’da Türk Dünyası’nın geleceğini görüşmüşlerdir. Bu görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile Parlamentolar arası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, temmuzda Şuşa'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını söylemiştir. Bu bizleri yürüdüğümüz kutlu yolda daha çok motive etmiş ve geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Dil birliği, din birliği ve siyasi birlik Türk Dünyası’nı kenetlemeye başlamıştır. Yakın zamanda artık bizim de Türk Devletleri Teşkilatı’na asil üye olacağımızın güçlü ışığını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Bakü’de gerçekleşen TÜRKPA toplantısında verilen mesajlar ve sonrasında da Ankara’dan güçlü açıklamalar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Bizler de üzerimize düşeni yapacağız ve çıktığımız bu yolda başta tanınma olmak üzere her alanda meyvesini Anavatanımız Türkiye’nin desteği ile birlikte toplayacağız. Tüm Türk Dünyası’na selamlarımı ve saygılarımı sunarım”