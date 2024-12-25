Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yarın yapılacak genel grev ve Meclis önündeki mitinge destek belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, “Örgütlü çalışma hayatını hedef alan, toplu iş sözleşmesi haklarını ve çalışanların insanca yaşama hakkını gasp etmeye yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele eden sendikaların yanındayız.” denildi.

Çalışanların, emeklilerin ve tüm halkın “alım gücünü düşüren, hayat pahalılığı artışlarını yok sayan politikaların, ekonomik sıkıntı içindeki toplumun refahını tehdit ettiği” belirtilen açıklamada, “Bu doğrultuda, çalışanların alım gücünü artıracak politikalar yerine halkı, emekçiyi fakirleştirecek düzenlemelerin karşısında, bu haklı mücadelenin yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Örgütlü çalışma hayatına darbe vuracak yasa tasarısı ve kararnamelerin ivedilikle geri çekilmesi, halkı fakirleştirecek uygulamalara karşı birlikte hareket edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “KTTB olarak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu süreçte, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşır, 26 Aralık’ta düzenlenecek genel grev ve Meclis önündeki mitinge desteğimizi açıkça ifade ederiz.” denildi.

Açıklamada, birliğin, hakları ve geleceği korumak adına, örgütlü mücadeleye ve çalışan haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.