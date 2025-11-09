Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Dr. Sinem Şığut İkiz, 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, radyolojinin hastalıkların erken tanı ve tedavisindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekerek, radyasyon güvenliğinin önemine dikkat çekti.

KTTB Yönetim Kurulu adına açıklama yapan İkiz, X-ışınlarını keşfeden Wilhelm Conrad Röntgen’in anısına kutlanan bu günün, radyolojinin sağlık hizmetlerindeki yerini hatırlatmak ve radyasyonun güvenli kullanımı konusunda farkındalık yaratmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Bazı görüntüleme yöntemlerinde iyonizan radyasyon kullanıldığına dikkat çeken İkiz, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının gereksiz radyasyona maruz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Radyoloji uygulamalarında “ALARA" (Makul Olan En Düşük Düzey) prensibinin temel ilke olduğunu vurgulayan İkiz, bu yaklaşımın, tanı için gerekli görüntü kalitesini koruyarak radyasyon dozunu mümkün olan en düşük seviyede tutmayı hedeflediğini söyledi.

İkiz, bu prensibin gereksiz tetkiklerin önüne geçilmesine, hastaların gereksiz radyasyondan korunmasına, sağlık çalışanlarının güvenliğinin artırılmasına ve toplumda bilinçli sağlık hizmeti anlayışının güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

“Radyolojik tetkikler yalnızca gerektiğinde yapılmalıdır. Doktorunuzun yönlendirmesi dışında gereksiz film çektirmekten kaçınınız.” diyen İkiz, açıklam