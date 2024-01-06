“Bakanlık tarafından yürütülen yönetim şekli ve tavırla sonuç alıcı değişime gidilemez”

“Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ‘Yeni Dönem’ hakkında ciddi kuşkularımız var”

“Gerçek suçluları araştırmak yerine KTTB’yi suçlayıcı açıklar yapmasından üzüntü duymaktayız”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), yürütülmekte olan reçete soruşturmasına yönelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakan Sadık Gardiyanoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Gerçekçi ve dürüst bir iş birliğine açık olunması davetinde bulunan KTTB, “çağdaş ve şeffaf” bir Sosyal Sigortalar Dairesi için çalışılmasını önerdi.

Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, “Bakanlık tarafından yürütülen yönetim şekli ve tavırlarla sonuç alıcı değişime gidilemeyeceği ve gerçek suçluların ortaya çıkartılamayacağı açıktır” denilerek, Bakan Gardiyanoğlu’nun kurum ve yöneticilerin yaptığı yanlışları kabul etmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, Bakan’dan doktor ve eczacılardan “itibarlarına gölge düşürdüğü” ve hastaların “mağdur edildiği” için özür dilemesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 1 Ocak itibarıyla “Yeni Dönem”in başladığı söylemlerine de değinilip, buna ilişkin ciddi kuşkularının olduğu belirtilerek; “Reçete düzenlemesi ile ilgili tek gerçekçi çözüm e-reçete ve ilaç takip sistemidir. Önerilen yeni sistem geçici, palyatif ve yine ciddi sorunlara açıktır” denildi.

- “KTTB reçetelerle ilgili bugüne kadar herhangi bir şekilde soruşturmayı engelleyici girişimde bulundu mu?”

Tabipler Birliği’nin soruşturma kapsamında hekim ve eczacıların yanında Bakanlık yetkililerinin de araştırması gerektiği yönünde bir görüşü olduğunu ve buna yönelik kurumlara başvurularda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uzun süredir reçete ödemelerindeki sorunların farkında olunduğuna dair yönetici beyanlarına işaret edildi, bu durumun da ciddi ihmal ve kötü yönetim şüphesini doğurduğu savunuldu.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin KTTB’ye 6-7 yıldır sürekli eczacı ve doktorlar arasında fazla reçete alışveriş hareketi olduğuyla ilgili yazı gönderdiğine yönelik ifadenin de doğru olmadığı öne sürüldü, “27/04/2015 tarihinde gönderilmiş tek bir yazı var” ifadeleri kullanıldı.

“KTTB reçetelerle ilgili bugüne kadar herhangi bir şekilde soruşturmayı engelleyici girişimde bulundu mu?” diye sorulan açıklamada, kendilerine iletilen yazıya cevaben de ciddi delil talep ettiklerine ancak bir cevap alamadıklarına işaret edildi.

Açıklamada, son olarak, 1992 yılında yapılan değişiklik ile Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nden Tabipler Birliği temsilcisinin çıkartıldığı anımsatılarak, Sigortalar yönetiminde, denetleme komitelerinde ve ilaç komitelerinde hiçbir hekim bulunmamasının “zafiyetlerde önemli bir etken olduğu” görüşü paylaşıldı.