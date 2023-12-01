Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB), Türkiye’deki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin mahkeme kararı ile görevden alınmasına tepki göstererek, Türk Tabipleri Birliği’ne destek belirtti.

KTTB tarafından yapılan açıklamada, karar “Türk demokrasisi ve adaleti açısından kaygı verici bir durum” olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “70 yıldır toplum sağlığı, hekim hakları, hekimlik onuru, özgürlük, adalet, insan hakları, toplumsal eşitlik ve sağlığın piyasalaşmasını önlemek için mücadele eden Türk Tabipleri Birliği’nin haklı ve onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu vurgular saygıyla selamlarız” ifadelerine yer verildi.