Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Engelliler Spor Federasyonu, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için yeni sezonda iş birliği yapma kararı aldı.

KTSYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’in bir araya geldiği toplantıda, 2024-2025 sezonunda takımın deplasman maçlarının haber ve fotoğraflarının objektif ve doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Anlaşma kapsamında, KTSYD yönetim kurulunca belirlenecek bir üye, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın deplasman maçlarını takip ederek bu karşılaşmaları ülke basınına servis edecek.

Açıklamaya göre Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda mücadele edecek olan takım, play-off'lara kalmayı hedefliyor. Süper Lig’de A ve B Grubu olmak üzere 16 takım arasında yer alacak olan KKTC Vakıflar takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.