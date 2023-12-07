Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) özel gereksinimli bireyler ve ebeveynlerinin süreç içinde yaşadıkları olumlu ve olumsuz durumların konuşulması ve bu bağlamda duyarlılık oluşturmaya yönelik bir etkinlik düzenliyor.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, yarın saat 18.00’de KTÖS Konferans Salonu'nda yapılacak etkinlik, özel gereksinimli bireyler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan “Bambu” adlı kısa film gösterimiyle başlayacak.

Film gösteriminin ardından Emirali Evcimen moderatörlüğünde yapılacak panelde, Gülnur Özgen, özel gereksinimli bir çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıklarını, Tünay Özyay özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatlarını ve güncel sorunlarını, Atakan Bayraktaroğlu ise kısa filme de konu olan özel gereksinimli bireylerin yaşadıklarını konuşacak.