Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “rüşvet, dolandırıcılık, yolsuzluk” iddialarına ilişkin açıklama yaparak, bu konuların hızla bağımsız yargıya taşınmasını ve cezalandırılmasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ciddi bir siyasi, sosyal ve ahlaki krizle karşı karşıya olduğu savunularak, “Bu krizin önlenmesi için yapılan, ancak sorunu çözmekten uzak, ‘pişmanlık’ beyanları, ‘kötüleri temizleyeceğiz’ vaatleri, suçlularla çekilmiş fotoğraflarla ‘onları aramızdan çıkaracağız’ anlayışı ve komplo teorileriyle mağdur rolüne bürünme çabaları, asıl sorunlar kadar zarar vericidir.” denildi.

Rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzlukla ilgili vakaların hızla bağımsız yargı önüne taşınmasının ve cezalandırılması istenen açıklamada, bu konuları ifşa eden gazetecilere teşekkür de edildi.