Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkele Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Ertuğruloğlu mesajında şunları kaydetti:

“Türk Milleti’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk tarihinin en parlak zaferlerinden olan, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin haklı gururunu yaşıyoruz.



109 yıl önce canları pahasına Çanakkale’yi geçilmez kılan, işgalcilere geçit vermeyen, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan topraklarının savunulmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.”

