Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Pile’de yaşanan gerginliğin acilen bir arabulucu aracılığıyla bitirilmesi gerektiğini; bunun toplumsal barış adına önemli olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında şiddetin asla bir çözüm yolu olmadığını ve her türlü çatışmanın çözüm yerinin masa olacağını hatırlatan Maviş, tüm tarafları da müzakereleri yeniden başlatmak için adım atmaya çağırdı.

Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olarak uluslararası meşruiyeti olan bir toplum olduğunu; Birleşmiş Milletler'in uluslararası konumunun da belli olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.