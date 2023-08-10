“Ali Kişmir yalnız değildir, sahip çıkacağız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti.

Üç sendikadan yapılan ortak açıklamada, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in “milli güvenliğe aykırı davranışlarla” itham edİLerek Türkiye’ye alınmayışından sonra bu kez 10 yıl ceza istemiyle yargılanmak istenmesinin tesadüf olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ercan Havalimanı’nı işleten şirkete halkın cebinden 60 milyon Euro verilmesi, Sayıştay raporuna yansıyan ihalesiz akaryakıt alımından 6,7 milyon edilen zarar, limanlar, KIB-TEK ve DAÜ’de dönen oyunlar, laiklik ilkesinin devlet eliyle çiğnenmesi gibi konuların gündeme geldiği bu dönemde böyle bir davanın ortaya çıkması hem gündem değiştirme çabası, hem bu konuları gündeme getirenlere bir gözdağı, hem de Kıbrıslı Türk toplumu ile basın emekçilerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü baskı altına alınmaya çalışılması olarak okunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Başsavcılığın dava açıp açmama noktasında takdir hakkını basın özgürlüğünden yana kullanabileceği belirtilerek, takdir hakkının basın özgürlüğünden yana kullanılması yanında, bu ve benzer yasa maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının hedef olması gerektiği, bu noktada Meclisin de üzerine düşeni yapması gerektiği görüşlerine yer verildi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bugüne kadar gazeteci olarak kamu kaynaklarının sömürülmesine, kamusal alanların ve kurumların peşkeş çekilmesine, doğanın ve kültürel mirasın tahribatına, vergi aflarına ses çıkararak toplumsal görevini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, bugün Ali Kişmir’in manevi şahsiyeti tahkir ve tezyif ettiğini iddia edenlerin aslında toplumun maneviyatını suiistimal ettiği savunuldu.

Ortak açıklamada “Ali Kişmir toplumsal var oluş mücadelesinin bir parçasıdır. Emek, demokrasi ve barış talebini devam ettirerek hem Ali Kişmir’e hem de toplumsal haklarımıza birlikte sahip çıkacağız" denildi.