Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), son yıllarda benimsenen iki devletli çözüm siyasetine karşı çıkarak “İki devlet siyaseti yalnızlaştırıyor, toplumsal irademizi yok sayıyor” açıklaması yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan açıklamada, son yıllarda giderek derinleşen “iki devletli çözüm” siyasetinin, Kıbrıslı Türk toplumunu dünyadan daha da kopardığı ve uluslararası hukuk zemininde görünmez hale getirdiği görüşü kaydedildi.

“Bu siyasetin yarattığı yalnızlık, sadece diplomatik alanda değil; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da etkisini göstermektedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türk devletleri arasındaki ilişkiler dahi güçlenmiş; elçilikler açılmış, diplomatik temaslar artmış, yeni iş birlikleri gündeme gelmiştir. Kıbrıslı Türkler ise bu temasların tamamen dışında bırakılmış, kendi adalarında dışlanan ve fanusta yaşayan bir topluma dönüştürülmüştür.

Bu tür yönelimler, Kıbrıslı Türk toplumunun siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm hedefini ve Avrupa Birliği vatandaşlığı temelindeki haklarını zayıflatmakta; bizi içe kapalı, varlığı tanınmayan ve dış dünyadan kopuk bir yapıya mahkum etmektedir.

Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki devlet arasında düzenlediği ortak spor organizasyonları ve kültürel faaliyetlerin sorunsuz devam ederken bu süreçlerden Kıbrıslı Türkler dışlanmaktadır.”

KTÖS’ün, Kıbrıs sorununun, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm temelinde, BM parametreleri doğrultusunda çözülmesini savunduğu ifade edilen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlığı temelinde sahip olduğu bireysel ve toplumsal hakların korunmasını ve geliştirilmesini talep ediyoruz. Toplumumuzun kendi kimliğiyle, barışçıl ve demokratik bir gelecekte yer almasını ve çözüm sürecinde özne olmasını istiyoruz” denildi.