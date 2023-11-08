Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, okullar açıldıktan 45 gün sora okullara ulaşmaya başlayan temizlik ve hijyen malzemelerinin yeterli olmadığını kaydetti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’nın katıldığı programda, okullara yetersiz tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi gönderdiklerini ve nüfusun arttığını itiraf ettiğini ve israftan söz ettiğini savundu.

Temizlik ve hijyen malzemelerinin, okullar açıldıktan 45 gün sora okullara ulaşmaya başladığını ifade eden Maviş, “malzemelerin, temizlik ve hijyen noktasında yeterli olmadığı gibi, israf edilecek yanının da olmadığını” kaydetti.

“Bakanlığın, öğrenci başına yıllık 0.12-0.35 adet tuvalet kağıdı göndererek, okullarda hijyen ve temizlik faaliyetlerini okula ve ailelere yıktığını” iddia eden Maviş, görsel, sanatsal, sportif faaliyetler ile ilgili malzemelere de henüz katkı konmadığını belirtti.

Öğretmenlerin omuzlarına kalabalık sınıflarda eğitim sorumluluklarının yanı sıra öğrencilerinin sosyal, psikolojik ve entegrasyon sorunlarının da yüklendiğini ifade eden Maviş, okul yöneticileri ve okul aile birliklerine ise okul bütçesi, tadilat, tamirat gibi sorunların yıkıldığını, yeni okul yapımlarının ise hayırseverlerin gönlüne bırakıldığını kaydetti.

Sürecin sürdürülebilir olmadığını, eğitimin böyle yönetilemeyeceğini savunan KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözünün eğitimde yaşanan kaosun nedeni olduğunu belirtti.