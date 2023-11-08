BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın mimarı, teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

DAÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen söyleşiye, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ VYK Üyesi Hasan Esen, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe, Prof. Dr. Mustafa Tümer ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile çok sayıda dekan, bölüm başkanı, öğretim üyesi, yönetsel personel ve öğrenci katıldı.

Söyleşi açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Anavatan Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde önemli bir rolü olan liderle bir araya gelme fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını belirterek, Şelçuk Bayraktar’ı DAÜ’de ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını vurguladı.

DAÜ’nün uluslararası arenada başarılı olmasının kökeninin teknolojiye bağlı olduğunu söyleyen Kılıç, üniversitenin akreditasyon çalışmaları ve uluslararası sıralama listelerindeki başarıları hakkında bilgi verdi.

-Bayraktar

Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen insansız hava araçları mücadelesinden ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kapsamında yürütülen toplumsal faaliyetlerden bahsederek söyleşisine başladı.

2000’li yıllarda insansız hava araçları konusunda çalışmaların başladığını aktaran Bayraktar, Türkiye’nin o dönemde savunma sanayide çıkış aradığını ve bu araçların etkili olabileceğini düşündüklerini vurguladı.

Bu bağlamda ilk mini İHA’lar üzerinde çalışmaların başladığını belirten Bayraktar, bunun gelişim süreci hakkında detaylı bilgiler verdi. Bayraktar, terörle mücadele konusunda İHA’ların önemine değindi.

Sunumunda KIZILELMA projesi hakkında da bilgiler veren Bayraktar, proje ile havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını aktardı.

Sunumunun sonunda DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından Selçuk Bayraktar’a hediye takdim edildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç katılımlarından dolayı Bayraktar’a gümüş tabak takdiminde bulundu. Bayraktar ise Prof. Dr. Kılıç’a Akıncı uçak maketi takdim etti.

Söyleşinin ardından Selçuk Bayraktar ve ekibi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer de yer aldı.

Ziyaret sonunda Selçuk Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Özcenk’e Akıncı uçak maketi hediye etti. Kılıç ise Bayraktar’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulundu.