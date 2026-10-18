Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, grevin okul temsilcileri ve müdürlerle yapılan toplantı sonucu Yönetim Kurulu’nun aldığı kısmi grev kararı doğrultusunda, gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 2026-2027 öğretim yılının, “Kaos ortamında” başladığı, güçlendirme çalışmalarındaki plansızlık ve gecikmeler nedeniyle inşaatların sürdüğü, öğrenciler ve öğretmenlerin riske atıldığı, “Konteynerlere mahkum edilen okullarda” sağlıklı eğitim ortamı sağlanamadığı ve oyun ile sosyal aktivite alanlarının daraldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, 24 branşta 65 öğretmen eksikliği bulunduğu ifade edilerek, sınıfların birleştirildiği, eksikliklerin yükü öğretmenlere ve idarelere yüklendiği savunuldu. Açıklamada ayrıca, Türkiye’den geçici öğretmen getirildiği ve akran zorbalığı, disiplin sorunları ile güvenlik tehditleri karşısında gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunuldu.

Altyapı, donanım, öğretmen ve personel eksiklikleri çözülmeden “Dayatılan” tam gün uygulamasının; öğretmeni baskı altına almanın, örgütlü mücadeleyi zayıflatmanın ve çalışma haklarına yönelik saldırıları artırmanın aracına dönüştürüldüğü iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık ve hükümet; Tek Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrasında atanan öğretmenlerimizin emeklilik hakları, 2011 sonrası göreve başlayanların barem tavanına 27 yılda ulaşması, vergi adaletsizliği ve hizmetten sayılmayan sürelerle ilgili taleplerimizi ve mücadelemizi görmezden gelmektedir.”

Açıklamada, öğretmen ve sendikanın yok sayıldığını; tek taraflı ve dayatmacı kararlarla hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmaya çalıştığı öne sürülerek, haklar, çalışma koşullar, nitelikli–çağdaş–laik–bilimsel eğitim ve demokratik toplum yapısı için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.