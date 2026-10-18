Toplum sağlığına dikkat çekmek ve erken tanının önemini hatırlatmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, bölgedeki kadınlara pembe balonlar dağıtıldı. Meme kanserinde farkındalığın, erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Erenköy-Karpaz Belediye Başkan Adayı Tevfik Gören, kadın sağlığı konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine işaret ederek, meme kanseriyle mücadelede farkındalığın ve erken tanının hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekti.

Kadınlarla sohbet ederek farkındalık mesajlarını paylaşan Gören ve beraberindeki meclis üyesi adayları, sağlıklı bir toplumun ancak bilinçli, duyarlı ve dayanışma içinde hareket eden bireylerle mümkün olabileceğini vurguladı.