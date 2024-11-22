Eğitimdeki sorunlara dikkat çeken iki sendika, öğretmenlerin sorunlarla baş edebilmek için zor şartlarda mücadele ettiğini belirtti.

İki sendika, bilime ve eşitliğe inandıklarını belirterek bu yönde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Maviş

Eylemde ilk sözü alan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın emekli olan öğretmenlere bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde plaket verdiğini, bunun güzel bir duygu olduğunu belirterek, “Meslek hayatı içerisinde de öğretmeni topluma hedef göstermesi, baskı unsuru yaratacak diye sosyal medyada linç edilmeye varılacak şekilde bağnazlık yapması, anti demokratik bir şekilde öğretmenine, haklarına, eğitime yaklaşmasını da kabul etmiyoruz.” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı öğretmene değer verecekse, şu anda 162 okul içerisinde çalışan, 5 bine yakın öğretmen ve 45 bine yakın da öğrencinin faal olarak yaptığı çalışmalara değer vermeliydi.” diyen Maviş, kendilerinin bu değeri görmediğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciyi ve öğretmeni koruduğunu düşünmediklerini ifade eden Maviş, “Biz Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu da düşünmüyoruz.” iddiasında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun bu inkılapları benimseyerek hayata geçirdiğini ve kullanmaya devam ettiğini dile getiren Maviş, bazı eleştirilerde bulundu.

“Yakamızda Atatürk rozeti, beynimizde de Şeriat yoktur bizlerin.” diyen Maviş, öğretmenlerin aydınlık kesim olduğuna dikkat çekti.

Bilime ve eşitliğe inandıklarını belirten Maviş, bu yönde mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

Maviş, “Ülkemizde eğitime ayrılan bütçe yetersiz. Yine bir bütçe tartışması içerisindeyiz. Yeni okullar, yeni sınıflar, yeni kadrolar öngörülmüyor. Çocuklar konteyner sınıflarda, öğretmen konteyner sınıflarda, şiddet almış başını gidiyor. Öğretmen tehdit ediliyor, öğrenci tehdit ediliyor, çözüm arayan sendikalar… Milli Eğitim Bakanı sadece bakıyor, sorunlara kayıtsız.” şeklinde konuştu.

Meclis’te seçimin bittiğini ancak geçim, eğitim ve sağlık derdinin devam ettiğini dile getiren Maviş, topluma karşı sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Çocuklara temiz bir gelecek bırakmak istediklerini ifade eden Maviş, bu yönde mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Maviş; siyasi despotluğu ve antidemokratik uygulamaları kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Gökçebel,

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, öğretmenin demokratik toplumun, özgürlüklerin, hakların ve geleceğin inşası demek olduğunu belirtti.

Öğretmenine saldırı başlatan bir anlayışın, nasıl bir toplum düşlediğini, hedeflediğini artık ortaya çıkarmakta olduğunu dile getiren Gökçebel, “Bugün toplum mühendisliğine soyunan, özellikle eğitim üzerinde, kamusal hizmetler üzerinde oynanan oyunun ne olduğunu bu toplum iyi algılamadır.” diye konuştu.

“Bu toplumun tüm geleceğinin değerlerini ortadan kaldırarak, tamamen gerici, kendi kararlarını, kendi iradesini yansıtamayan, kendi yönetimini yapamayan bir topluma dönüştürme hedefiyle bu saldırıların yapıldığını biliyoruz.” diyen Gökçebel, topluma biçilmek istenen gömleği asla giymeyeceklerini söyledi.

Gökçebel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelecekte yaratmak istediğimiz aklı özgürleşen çocuklarımızla, demokratik değerlerimizle, çağdaş bir toplum yapısıyla, bilimi rehber alan öğrencilerimizle, sınıflara hapsedilen, okullara hapsedilen, güvencemiz öğrencilerimize el uzatarak, geleceği, toplumu inşa etmeyle ilgili sorumluluğumuzu yerine getirmek, içeride ve dışarıdaki söylemlerle de topluma duyurmak istiyoruz.”

Öğretmen Sendikaları ile öğrencilerin eğitim hakkına yapılan saldırıları kınadıklarını ifade eden Gökçebel, “Bunun karşısında dik duracağımızı, asla esnemeyeceğimizi, bize biçilen bu gömleği giymeyeceğimizi ve bizi yönetenlere, özellikle Eğitim Bakanı’na söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.