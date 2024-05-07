Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim politikasını mesleki eğitim fuarının açılışında protesto etti.

Sendika, kaynakların mesleki eğitimin gerçek ihtiyaçlarına değil “fuar şovuna” harcandığını savundu.

KTOEÖS, Lefkoşa Fuar Alanında, II. Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı’nın açılış konuşmaların yapılacağı Evlendirme Dairesi önünde açıklama ve eylem yaptı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, eylemde konuşma yapan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, geçtiğimiz yılki fuarın öğrencilere ve eğitime katkı sağlamadığını ancak bakanlığın bu sorunlar hiç olmamış gibi davrandığını savundu.

“Mesleki eğitime verilen önem diğer alanlarda olduğu gibi şovun ve reklamın ötesine geçemiyor” ifadelerini kullanan Zekai, yıllardır yatırım yapılmayan mesleki teknik okullarının atıl durumda bırakıldığını, atölyelerde teknik teçhizat ve alet eksikliği varken buralara ayrılan bütçenin “komik” olduğunu savundu.

Atölye şeflikleriyle ilgili kadroların yılladır açılmadığını, boş kadrolardan kaynaklanan sorunların öğretmenlere veya müdür muavinlerine getirilen ek yüklerle çözülmeye çalışıldığını, bunun yasa dışı olduğunu iddia eden Adnan Zekai, tüm bu eksiklikler ve sıkıntılar ortada dururken, Eğitim Bakanı’nın fuarın yükünü de öğretmenlere, okul idarelerine ve okul bütçelerine yüklediğini öne sürdü.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “şov ve reklam” yapmakla da suçladı.