Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): KTMMOB heyeti, yapı denetimi ve güvenliği, KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı konularında belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

KTMMOB‘den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya KTMMOB’den Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası’ndan Genel Sekreter Simzer Kaya ve Batuhan Bayramoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü Mustafa Özmert ve Makine Mühendisleri Odası teknik personeli Hasan Karaoğlu ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay ile belediye yöneticileri katıldı.

Ziyarette KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, İmar Yasası ile ilgili KKTC Meclisi’nde yaşanan KTMMOB (Değişiklik) Yasa Önerisi, İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı sürecini Başkan Uluçay ile paylaştı.

Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında ülkedeki mevcut yapılar ve okulların genel değerlendirmesinin görüşüldüğü ziyarette, Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında ülke genelindeki tüm belediyelerde bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolü ve proje müelliflerinin nasıl daha aktif olacağı hususu da konuşuldu.

Ziyaret kapsamında ileriki süreçte riskli olan binalar ile ilgili İnşaat Mühendisleri Odası ve belediyelerin iş birliği konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

(YIL/ÖK)