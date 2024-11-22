Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), devlet kurumları personeline yönelik hizmet içi eğitimlerde görev aldı.

BMO'dan verilen bilgiye göre, hizmet içi eğitim, Personel Dairesi tarafından onaylı olarak verildi. İçişleri Bakanlığı personellerine yönelik “Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Güvenli İnternet Eğitimi” konulu eğitim similasyonu, BMO Saymanı Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak tarafından verildi.

Eğitimler önceden planlanan gün ve saatlerde bakanlığa ait toplantı odasında interaktif bir şekilde, bol etkileşimli, iki farklı grupta, yaklaşık otuz bakanlık çalışanının katılımı ile yapıldı. BMO ilerleyen zamanlarda bu tarz eğitimleri farklı devlet kurumlarında sürdürmeye devam edecek.