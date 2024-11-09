KTHES Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, tüm çağrılara rağmen Sağlık Bakanlığı'nda halen herhangi bir istifa gerçekleşmediğini belirtti.

“Bu durum, süreç boyunca sergilenen tutumun devam ettiğini ve adil, şeffaf bir yönetim anlayışının olmadığını göstermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu sorumsuzca tutumunu şiddetle kınıyoruz.” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz ki bu süreçte, Sağlık Bakanı'nın bir taraftan meselenin yargıda olduğunu dile getirirken diğer taraftan basına ve halka yapmış olduğu açıklamalarda meslektaşlarımızı hedef göstermiş olması, kendi sorumsuzluklarını görmezden gelmesi ve kapalı kapılar arkasında ekibi ile yapmış olduğu görüşmeler sonucu meseleyi tamamen meslektaşlarımızın üzerine yıkmaya çalışması kabul edilemezdi.

Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve adaletin sağlanması adına, Sağlık Bakanı ve ekibini vicdanlarının sesini dinlemeye ve görevlerinden istifa etmeye davet ediyoruz. Bu duruşumuz, Sağlık Bakanı ve ekibi istifa etmediği sürece değişmeyecek ve iş barışı sağlanamayacaktır.”