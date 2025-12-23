Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) 19 Aralık’ta ilan edilen münhalin ertelenmesi üzerine açıklama yaparak, "iş barışının bozulmasına yol açan" münhalin ertelenmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

KTGB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu münhalin BRTK Yönetim Kurulu tarafından ertelenmesiyle ilgili olarak, “Kurumda iş barışının bozulmasına neden olan münhal ilanının ertelenmesi kararını memnuniyetle karşılamakla birlikte, yeni yılda çağdaş bir yasanın hayata geçmesi için çalışmalarımıza hız verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.” ifadelerine yer vedi.

Birlik, BRTK’daki sosyal güvence sorununun ancak yeni bir yasa ile sonlanacağına işaret ederek, “Hayata geçecek yasanın çalışanların mağduriyetini giderdiği kadar kamu yayıncılığını da gözetmesi gerektiği unutulmamalıdır.” dedi.