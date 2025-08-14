Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), işletmelerin, çalışma izni işlemleriyle ilgili yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, on binlerce çalışanın, çalışma izni işlemlerinin altı ay önce durdurulduğu ifade edilerek, kararın, bildirim yapılmadan, apar topar alındığı öne sürüldü.

On binin üzerinde üye işletme ve başka işletmelerin, çalışma izin işlemlerini yapabilmeleri için “kaderleriyle baş başa bırakıldığı” savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Tüm bu bürokratik işlemleri yapan da oldu yapamayan da oldu. Daha da önemlisi üye işletmelerimiz adına çalışma izin işlemlerini ‘yapmamız engellendiğinden’ dolayı, ne denetim, ne ihtiyaç olup olmadığı ne de nitelik gözetilemez hale geldi.”

Usulsüz ve kaçak iş gücü akınının devam ettiği ileri sürülen açıklamada, Oda’nın yasa, tüzük, protokol ve kriterlerin hepsini yerine getirdiği belirtildi.

Odaların üyeleri adına çalışma izin işlemlerini yapmaları için engellerin ortadan kalktığı savunulan açıklamada, “Buna rağmen tüm bu yasal çerçevenin oluşturulmasının üzerinden iki ay daha geçti. Yine hareket yok, yine tık yok” ifadeleri kullanıldı.

En temel insan hakkı olan çalışma hakkının yerle bir olduğu öne sürülen açıklamada, buna müsaade edilmeyeceği kaydedilerek, “Konuyu sorumluların bir kez daha dikkatine getirirken, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.