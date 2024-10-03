Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sayıştay’daki personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında, Sayıştay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm hesaplarını denetleyen mali denetim organı olduğuna işaret etti.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Böylesine önemli bir işlevi olan Sayıştayın Anayasada ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasında belirlenen diğer görev ve işlevlerini yerine getirebilmesi için yeterli personel, araç ve teknik altyapıya sahip olması gerektiği tartışılmaz bir gerçekliktir. Öncelikle denetim görevini yerine getirecek olan denetçi kadrolarına istihdam yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede 29 adet III. Derece Denetçi münhalinin açılması için 10 ay önce talepte bulunulmuş olmasına rağmen hala bu yönde olumlu bir adım atılmamıştır. Partizanca geçici işçi istihdamları yapmaya devam eden hükümetin denetçi istihdamını gereksiz bulması, denetim istemediğini göstermektedir.

Çok geniş olan çalışma alanına personelin hizmet verebilmesi için gerekli olan ulaşım araçlarının temin edilmesi, ayrıca Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamındaki kurumlara online bağlantı sağlanması için gerekli teknik altyapının acilen oluşturulması gerekmektedir.

Sayıştayın denetim görevini layıkı ile yerine getirebilmesi için gerekli personel, ulaşım aracı ve teknik altyapının sağlanması konusunda gerekli adımların atılmaması halinde sendikamız her türlü yasal eylem hakkını kullanmakta tereddüt etmeyecektir.”