“Fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son verilmesini istiyoruz”

“Son 10 ayda kamuda fırsat eşitliğine aykırı 142 geçici işçi istihdamı yapıldı”

Lefkoşa, 6 Kasım 23 (TAK): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Geçici işçi ve sözleşmeli personel istihdamının siyasi etkiden arındırılması" talebini dile getirmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapıp, konuya ilişkin hazırladığı yasa önerisini ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) vekillerine sundu.

Cumhuriyet Meclisi önünde KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a teslim edilen öneride "kamu istihdamlarının fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı olması"nın amaçlandığı belirtildi.

Teslim sırasında CTP milletvekilleri de hazır bulunurken, KTAMS Yönetim Kurulu “Fırsat Eşitliğine Aykırı Partizanca İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

- Erhürman: “Bu ülkede en azından bu alanda adalet açısından bir adım atmak artık zaruri hale geldi”

Yasa önerisi taslağını teslim alan CTP Genel Başkanı Erhürman, son dönemde yapılan geçici istihdamları kendilerinin de sürekli gündeme getirdiğini kaydederek, kamu yönetiminin pek çok basamağında kadrolu olarak görev yapacak personele ihtiyaç olmasına rağmen, partizanlığın oralarda işlemediği için münhal ve objektif kuralların geçerli olmadığı geçici işçi ayağına yüklenildiğini savundu.

Ülkeden gençlerin göç etmesinin sebeplerinden birinin de ülkede adaletin, demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün olmadığına inanması olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu ülkede en azından bu alanda adalet açısından bir adım atmak artık zaruri hale geldi” dedi. Bir süredir bu konuda çalışma yaptıklarını ifade eden Erhürman, sendikalarla eşgüdüm içerisinde çalışmalarını devam ettirerek, Meclis’e yasa önerisini sunacaklarını duyurdu.

- Bengihan: “Son 1 yılda istihdam edilenler, kendilerini müdür, müsteşarın üstünde tutuyor”

KTAM Başkanı Güven Bengihan da açıklamasında, hükümetin sürekli kamudaki imkanları kullanarak kendi yandaşlarına peşkeş çektiğini öne sürerek, kendilerinin bundan büyük bir rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Bengihan, son 10 ayda kamuda 142 geçici işçi istihdamı yapıldığını, doktor hariç 22 kişinin sözleşmeli olarak istihdam edildiğini söyleyerek, bu istihdamların hiçbirinin fırsat eşitliğine uygun yapılmadığını, münhal çıkılmadığını ifade etti.

Anayasa’nın, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanan kamu görevlilerinin görevlerinin başkası tarafından yapılmasına izin vermediğini ancak bu şekilde istihdam edilen kişilerin kamu görevi de yaptığını ileri süren Bengihan, buna ek olarak bu kişilerin “işe geç giderek, gitmeyerek ya da gidip çalışmayarak görevlendirildikleri yerlerde huzursuzluk yarattıklarını” savundu.

- “Kurumların itibarına böyle mi önem veriyorsunuz?”

“Son 1 yılda istihdam edilenler kendilerini müdür, müsteşarın üstünde tutuyor” diyen Bengihan, bu alımların özellikle Başbakanlık, Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nda olduğunu öne sürerek, tüm sorumluların ilgili bakanlar ve Başbakan olduğunu savundu, “Ondan sonra da ‘biz kurumlarımızı düşünüyoruz, kurumlarımızın itibarına önem veriyoruz diyorsunuz’. Böyle mi önem veriyorsunuz?” diye sordu.

Bengihan, "mevsimlik işçi" olarak çalışan kişilerin daha sonra "geçici işçi" adı altında işe alındığını ve şu an bakanlıklarda "memur" olarak çalıştıklarını da söyleyerek, “yazıklar olsun” dedi.

Tüm bunlarının önüne geçmek için hazırladıkları taslağı muhalefet partisi milletvekillerine vererek, düzenlemelerin ardından Meclis’te yasa önerisi olarak görüşülmesini talep ettiklerini kaydeden Bengihan, “fırsat eşitliğine uygun bir yasa değişikliği öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

- “İşin niteliğine ve dairelerin ihtiyacına göre sözleşme ve işçi alımlarına karşı değiliz”

Sözleşmeli ve işçi istihdamına karşı olmadıklarına da dikkat çeken Bengihan, kendilerinin fırsat eşitliğine uygun, dairelerin ihtiyacına göre ve işin niteliğine göre işçi istihdamına destek verebileceklerini dile getirdi.

Bengihan, açıklamasının ardından yasa taslağını önerisini CTP Genel Başkanı Erhürman’a teslim etti.