KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayat Pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin güncellenmesi ve piyasanın denetlenmesi istendi. Açıklamada, İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayı için hesapladığı yüzde 3.51 oranındaki hayat pahalılığının halkın hissettiği pahalılığı karşılamakta yetersiz kaldığı da vurgulandı.

“Hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepet uzun yıllardır güncellenmemiştir, bu nedenle hesaplanan HP oranı gerçekçi değildir.” denilen açıklamada, “fırsatçı” olarak nitelenen tüccarların fiyatlara ayrıca artış yaptığı da ifade edildi ve piyasanın denetlenmesi istendi.

Açıklamada, “Halkımızın günden güne yoksullaşması karşısında duyarsız kalarak sadece kendi koltuklarını koruma çabası içinde olan UBP-DP-YDP Hükümeti’ni, halkın refahını koruma ve yükseltme sorumluluğu içinde davranmaya davet ederiz.” denildi.