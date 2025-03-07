



Polisten yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta meydana gelen ve ahşap tuvalet kapısı dahil odadaki eşya ve aksamların yandığı, oluşan ısı ve dumandan tuvalet rezervuarı yanısıra bir adet 2kg'lık piknik tüpü, tuvalet duvarları ve tavan kısmı ile salona ait tavanın ise kısmen zarar gördüğü yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, yangının S.T. (K-41) tarafından, bahse konu iş yerine kasten zarar vermek amacıyla beraberinde konu yere götürdüğü piknik tüpü üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklandığı tespit edilmiş ve konu şahıs 07.03.2025 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"denildi.(ÖK)