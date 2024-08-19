Kripto para hesabında 4 milyon dolar olduğunu söyleyerek, insanları kandıran bir emlakçıyı da dolandıran Engin Can bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Mehmet Dağdelen mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 23.06.2024-12.08.2024 tarihleri arasında Girne'de, hesabında kripto para olmadığı halde, dolandırmak kastı ile kripto parayı nakde çevirmek maksadıyla komisyoncuya para vermesi gerektiğini söyleyip, hesabındaki 4.000.000 dolar paranın bozulması durumunda ise kendisinden ev satın alacağı vaadinde bulunarak Lefkoşa'da sakin emlakçı K.İ.’den 846.200 TL, 12.400 Sterlin, 500 Amerikan Doları ve bin 200 Euro paranın bir kısmını nakit, bir kısmını da banka havale yolu ile kendi hesabına aktarılmasını sağlamak suretiyle sahtekarlıkla para ettiğini söyledi. Polis memuru, şikayetin 15 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, soruşturma başlatıldığını ve zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 16.08.2024 tarihinde zanlı, Boğazköy'de tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda 2 adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis yapılan soruşturma ve alınan tanık ifadelerinde zanlının 2023 yılı içerisinde kendisine 2-3 milyon dolar karşılığında bitcoinin olduğunu söylediği, zengin bir kişi olarak kendisini insanlara tanıttığı ve cep telefonundan, bir bitcoin hesabı gösterip kendisine karşı güven duygusu oluşmasını sağladığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 17.08.2624 tarihinde zanlı, Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak yürütülen soruşturma kapsamında aleyhinde 2 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini dile getirdi. Polis memuru, bu 2 günlük ek tutukluluk süreci içerisinde; şikayetçinin zanlıya banka havale yolu ile göndermiş olduğu havale dekontlarının teslim alındığını, 6 tanık ifadesi temin edildiğini belirtti. Polis, dekontlar üzerinde yapılan incelemede toplam havale miktarının 828,700 TL olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise kripto alım-satımı yapan uygulama tespit edildiğini, zanlının kripto hesabında ise 0.78 dolar yani 26.73 TL olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının tasarrufuna geçirdiği para miktarının yüksek olduğunu, incelenmesi gereken banka dekontları bulunduğunu, alınacak birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.