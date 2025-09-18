İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Başkanı Donald Trump'ı Windsor Kalesi'nde törenle karşıladı. Düzenlenen akşam yemeğinde Kral, "Halklarımız, değerlerimiz uğruna birlikte savaştı ve öldü" dedi.

Şeref kıtasının yer aldığı karşılamanın ardından Windsor Kalesi'nde 160 konuğun katıldığı görkemli bir akşam yemeği düzenlendi.

Kral konuşmada, iki ülke arasındaki derin bağlara vurgu yaptı; kültürel, ticari ve askeri bağların sürdürülmesinin gerekliliğine değindi.

Başkan Trump'ın "dünyanın en çözümsüz çatışmalarından bazılarının çözümünü bulma" konusundaki bireysel kararlılığını öven Kral Charles, Ukrayna'ya uygulanan "tiranlığa" karşı destek çağrısında bulundu.

Başkan Trump ise buna karşılık ABD ile İngiltere arasındaki özel ilişkiyi överek "özel" kelimesinin bu özel ilişkiyi anlatmak için yetersiz kaldığını söyledi.

ABD devlet ziyareti 18 Eylül Perşembe günü devam edecek ve Kraliçe Camilla ile Galler Prensesi, First Lady Melania Trump ile birlikte etkinliklere katılacak.

Trump ise İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

-Karşılıklı hediyeler

Kral ve Kraliçe, 250. yıldönümünü anması için Trump'a özel olarak hazırlanmış ve elle ciltlenmiş deriden Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi nüshası hediye etti.

Ayrıca, Trump'ın Ocak 2025'teki ikinci yemin töreninde Buckingham Sarayı üzerinde dalgalanan Birleşik Krallık bayrağı da kendisine verildi.

First Lady Melania Trump'a ise, el yapımı gümüş ve mineli bir kase ile özel yapım bir el çantası hediye edildi.

Trump da, Kral Charles'a "II. Dünya Savaşı'ndaki müttefikliğin hatırlatıcısı olarak" dönemin başkanı Eisenhower'ı kılıcının bir replikasını hediye etti.

Kraliçe Camilla'ya ise Tiffany & Co'dan 18 ayar altın, pırlanta ve yakut çiçekli bir broş hediye edildi.

-Trump'ın gezisine ilk günden itibaren protestolar eşlik etti

Trump ve First Lady Melania Trump İngiltere'deki ilk geceyi 1955'ten bu yana ABD'nin İngiltere büyükelçilerinin kaldığı Winfield House'da geçirdi.

Trump'ın gezisine ilk günden itibaren protestolar da eşlik etti.

Seks suçu hükümlüsü Jeffrey Epstein'in Donald Trump ile birlikte çekilen görüntüleri Windsor Kalesi'nin duvarına yansıtıldı.

Eylem Trump'ın 16 Eylül'de Londra'ya indiği saatlerde yapıldı.

Polis olayla ilgili olarak dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Windsor'daki karşılama ile eş zamanlı olarak Londra'nın merkezinde geniş katılımlı protesto yapıldı.