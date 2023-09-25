Kosova'nın kuzeyinde polislere pusu kurup, ardından yakınlardaki bir manastırı istila eden "en az 30 silahlı kişiyle" polis arasında yaşanan çatışmalarda biri polis en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan sınırı yakınında yaşanan çatışma ardından Kosova İçişleri Bakanlığı "bölgede kontrolün sağlandığını" açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ölen 3 diğer kişinin Kosovalı Sırplar olduğunu belirtti.

Olaylar Pazar günü erken saatlerde Banjska köyünde bir polis memurunun öldürülmesi ile başladı. Ardından silahlı kişiler yakınlardaki bir manastıra sığındı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, operasyonda gözaltına alınanlar olduğunu ve çok sayıda silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ancak silahlı kişilerden kaçının yakalandığı net değil.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan'ı “terör saldırısı” diye tanımladığı olaya destek vermekle suçladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Kurti'yi olayları provoke etmekle ve Sırbistan'ı Nato ile karşı karşıya getirmeye çalışmakla itham etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de olayın “Sırp suç çeteleri tarafından organize edildiğini, Kosova Cumhuriyeti’nin egemenliğine karşı bir saldırı olduğunu” belirtti.

Kosova’da geçen Mayıs ayında yapılan yerel seçimin ardından yaşanan çatışmalardan sonra durum gergindi.

Bölgeye istikrar getirmek amacıyla Avrupa Birliği arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

-Neler yaşandı?

Pazar günü erken saatlerdeki saldırı, polisin yol kesme ihbarıyla gittiği Sırbistan sınırı yakınlarındaki Banjska’da düzenlendi.

Polislere farklı yönlerden ateş açıldığı, el bombaları ve omuzdan atılan roketlerin de kullanıldığı belirtildi.

Ardından Sırp Ortodoks Kilisesi silahlı adamların Sırbistan’ın Novi Sad kentinden gelen hacıların kaldığı Leposaviç’teki bir manastıra saldırdığını açıkladı.

Rahipler ve hacılar olaylar sırasında kendilerini manastırın kulesine kilitledi.

Bölgedeki gerilim, Mayıs ayındaki yerel seçimleri Sırpların boykot etmesinin ardından, Arnavut belediye başkanlarının Sırpların çoğunlukta yaşadığı yerlere atanmasıyla başlamıştı.

AB arabuluculuğunda yapılan son görüşmeler de geçen hafta sonuçsuz kalarak çöktü.

Kosova 2008’de bağımsızlığını ilan etti, ancak Belgrad ile birlikte müttefikleri Çin ve Rusya Kosova’yı tanımıyor.

Birçok Sırp Kosova’yı uluslarının doğum yeri olarak görüyor. Kosova’nın 1,8 milyonluk nüfusunun yüzde 92'si Arnavut, yüzde 6’sı ise Sırp.