Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), toplu iş sözleşmesindeki sıkıntıların çözümü için muhatap bulamadıkları gerekçesiyle, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nın (KOOP-BANK) tüm şubelerinde greve başladı.

Grevde olan çalışanlar bugün Genel Merkez önünde toplandı. KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz burada yaptığı basın açıklamasında, sorunların çözümüne yönelik kendilerine çağrı yapılana kadar grevin süreceğini belirtti.

KOOP-SEN’in açıklamasına, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri de katılarak destek verdi.

- Güröz: “Madem izinleri Merkez Bankası veriyor, sizin orada ne işiniz var?”

Basın açıklamasında konuşan KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, Kooperatif Merkez Bankası’nda grev yapmayı asla istemediklerini ancak buna mecbur kaldıklarını vurguladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Güröz, bu süreçte maaş artışı talebinde bulunmadıklarını, sadece sosyal hak ve menfaatlerinin enflasyon oranında güncellenmesini istediklerini belirtti.

Görüşmeler sürerken, Genel Müdür'ün personel tüzüğüne aykırı davranarak bazı çalışanlara imtiyazlı şekilde yüzde kırk oranında zam yaptığını iddia eden Güröz, kendilerine bu konuda yalnızca kadro şeması düzenlemesi yoluyla terfi verilebileceğinin anlatıldığını söyledi. Ancak Genel Müdür'ün, geriye dönük işlem yaparak söz konusu personeli 30 Aralık itibarıyla terfi ettirmiş gibi gösterdiğini savunan Güröz, bu gelişmenin ardından mahkemeye başvurduklarını ve ara emri aldıklarını aktardı.

Güröz, bu olay sonrası Genel Müdür’ün kendileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonlandırdığını da ileri sürdü.

KOOP-BANK yönetiminin, taleplerin yerine getirilmemesini Merkez Bankası’nın izin vermemesiyle gerekçelendirdiğini belirten Güröz, “O zaman burayı Merkez Bankası yönetsin. Sizin burada ne işiniz var?” diye sordu.

- “Biz anlaşmaya her zaman hazırız, diyalogdan yanayız”

Ayrıca, Genel Müdür'ün şubeleri gezerek çalışanları tehdit ettiğini ve sendikayı suçladığını iddia eden Güröz, “Bu çalışanları ayağa kaldıran sensin. Bu çalışanlara grev yaptıran sensin. Masaya oturalım, sorunu çözelim. Biz her zaman anlaşmaya hazırız, biz diyalogdan yanayız.” dedi.

“Bugün grevimizin sebebi yapılan saygısızlıktır. Ayrıcalıklı bir kesim yaratılmak istenmesi ve tüm çalışanların hor görülmesidir.” diyen Güröz, bugün aynı zamanda emeklilere maaş ödemesi yapılacağına dikkat çekerek, “Bir an önce bu krizin çözülmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

- "Binboğa kapanma noktasında… İdari memur atanmalı, hükümet gerekeni yapmalı"

Güröz Binboğa Yem Fabrikası’nda yaşanan sorunlara da değindi ve Binboğa'nın, atanan siyasi yöneticiler tarafından batırıldığını ve son olarak çek yasağına girdiğini ileri sürdü.

Gelecek kaygısı taşıyan çalışanların sorunlarını çözebilecek bir muhatap bulamadıklarını belirten Güröz, sendika olarak hükümetle temas kurduklarını ancak atılan adımların yeterli olmadığını söyledi.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin bir an önce Binboğa’ya idari memur ataması ve fabrikanın işlevini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Güröz, Kooperatif Merkez Bankası, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve hükümeti göreve çağırdı.