Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu’ya bağlı Masau köyünde "Demokratik İttifak Güçleri (ADF)" adlı isyancı grubun üyeleri, sivillere karşı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda 16 sivil yaşamını yitirdi.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.