Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 3 Milyar 28 Milyon 983 bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe görüşmesinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve bakanlık bürokratları da hazır bulunuyor.

-Besim

Toplantıda ilk sözü alan CTP Milletvekili Filiz Besim, Tarım Bakanlığı bütçesinin üretimi teşvik edebilmesini temenni etti.

Doğrudan Gelir Desteği ile mazot desteği konusuna değinen Besim, “Bu destekler bütçeye konuyor ama öyle bir pahalılık var ki rakamlar eriyor. Destekler, üreticinin ihtiyacı olan zamanda da ödenmiyor” dedi.

Narenciye üreticilerinin zor yıllardan geçirdiğini belirten Besim, “Bu yıl da kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Narenciye sektörüne, üreticiye ve Cypfruvex’e konsantre olmalısınız” dedi.

Filiz Besim, piyasada denge unsuru olması gereken Cypfruvex’in çok daha kurumsal, özerk ve profesyonel insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Su konusunda da konuşan Besim, Güzelyurt’taki su fiyatlarının “darmadağın” olduğunu belirterek, suda fırsat eşitliği olmadığını, partizanlık yapıldığını savundu.

Güzelyurt Su Dairesi’nde ciddi personel, araç ve gereç sıkıntısı olduğunu kaydeden Besim, “Suda popülizm yapılıyor. Mesarya’ya da su verilecek deniyor ama daha Güzelyurt’a düzgün su verilmedi” diye konuştu.

Orman Dairesi ile ilgili de konuşan Filiz Besim, “Orman Dairesi çöküşte. Kadrolu orman memuru yeni alınırken, mühendis kadrosu alarm veriyor. Ormanlarla ilgili ciddi çalışmalar yapılmalı, politikalar üretilmeli. Bunu kim yapacak?” diye sordu.

Besim, Orman Dairesi’nin ormanların zararlılardan korunması için ne yağacağını sorarak, 25 bin hektarın kurumaya bırakılamayacağını söyledi, “Zararlılarla bilim ne diyorsa onun ışığında mücadele edilmeli… Bütçede bunun için kaynak göremedim.” dedi.

Gıda güvenliği konusuna konsantre olunması gerektiğini belirten Filiz Besim, “Sağlıklı su içmez, sağlıklı gıda yemez, sağlıklı hava solumazsak, sağlığımızı kaybedeceğiz” dedi.

-Birinci

CTP milletvekili Ceyhun Birinci, söz aldığı toplantıda ormanlar ve yeşil alanlarla ilgili alınan bazı Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili bilgi istedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise, bakanlığa ayrılan kalemlerle üreticinin yine hak ettiği desteği göremeyeceğini söyledi.

İnsanların hayvanlarını ağıllarıyla birlikte sattığını, üretime bir daha dönme niyeti taşımadığını kaydeden Şahiner, Tarım Bakanlığı’nın bu konuda acele davranmasını istedi.

Hal Yasası’nın geçirildiğini ancak hükümetin sessizliğe büründüğünü belirten Şahiner, hallerin kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Narenciyede yaşanan sorunlara da değinen Şahiner, “Bu mal aranıyor, fiyatı da altındır. Üç tüccar anlaşıyor ve fiyatı açıklamıyor….” dedi.

Cypfruvex’in bugün ne yaptığını soran Şahiner, tüccarın mal almaya teşvik edilmediğini söyleyerek, Güzelyurt ve Lefke’deki üreticilerin rüşvet iddialarını konuştuğunu ifade etti.

Şahiner, narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelebilmesinin önünün açılması gerektiğini de söyledi.

Su, kuyu kazma izni, yer altı suları, çam kese böceği konusunda da konuşan Şahiner, üretim bölgelerinde mal satışının önüne geçilebilmesi için yasal bir çalışma olması gerektiğini söyledi.

Şahiner, “Üretimdeki sorunları, doğrudan gelir desteklerini artırarak, maddiyatla halledemeyiz, idarenin üreticiye kazandırması gereken donanımlar var…. İhtiyacımız olan üretim kooperatifleridir. Kooperatifleşmedir” diye konuştu.