Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler bugün de devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 11.30’da başlayan komite toplantısının gündeminde, 6 Milyar 930 Milyon 687 bin TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi ile 3 Milyar 189 Milyon 859 bin 600 TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi bulunuyor.

Komitede ilk olarak Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Toplantıda, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bakanlık bürokratlarıyla, komite üyeleri ve bazı milletvekilleri yer alıyor.

Komitedeki bütçe görüşmeleri yarın tamamlanacak.