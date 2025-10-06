Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Körfez İş Birliği Konseyi-Avrupa Birliği 29’uncu Ortak Konsey toplantısına katılmak ve bir dizi temasta bulunmak üzere dün (5 Ekim Pazar) Kuveyt’e gitti.

Fileleftheros’un Rum Dışişleri Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına dayandırdığı haberde Kombos'un dün, AB’nin Körfez Bölgesi Özel Temsilcisi Luigi di Maio ve Körfez İş Birliği Konseyi (KİB) Genel Sekreteri Jasem Mohamed AlBudaiwi ve ev sahibi Kuveyt’in Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile görüşeceği belirtildi.

Haberde Kombos’un dün gece de Kuveyt’te düzenlenen ve AB’nin Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri, KİB Genel Sekreteri, AB ve KİB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı 2’nci Üst Düzey Bölgesel Güvenlik ve İş Birliği Forumu’na katılmasının beklendiği de yer aldı.

Açıklamada Kombos’un bugün de KİB-AB Ortak Konseyi’ne katılacağı kaydedildi.